Лунный календарь: гороскоп на 28 июля 2020 для каждого знака Зодиака

28 июля 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 28 июля 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 28 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Растущая Луна останется в созвездии знака Зодиака Скорпион.

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Период лунного Скорпиона астрологи называют благоприятным для значимых и важных изменений в жизни. Вы будете легко отделять важное от второстепенного и принимать правильные решения.

Старт нового проекта пройдет успешно, не бойтесь брать на себя дополнительную ответственность.  

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Восьмой лунный день может быть довольно сложным для делового общения как с партнерами, так и с коллегами по работе. Трудности могут возникнуть и у тех, кто не закончил какое-то дело в прошлом.

На устранение проблем придется потратить много времени. 

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