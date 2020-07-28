Лунный календарь: гороскоп на 28 июля 2020 для каждого знака Зодиака

Лунный гороскоп на 28 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Растущая Луна останется в созвездии знака Зодиака Скорпион.

Период лунного Скорпиона астрологи называют благоприятным для значимых и важных изменений в жизни. Вы будете легко отделять важное от второстепенного и принимать правильные решения.

Старт нового проекта пройдет успешно, не бойтесь брать на себя дополнительную ответственность.

Восьмой лунный день может быть довольно сложным для делового общения как с партнерами, так и с коллегами по работе. Трудности могут возникнуть и у тех, кто не закончил какое-то дело в прошлом.

На устранение проблем придется потратить много времени.