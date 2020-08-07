Названы знаки Зодиака, которым потребуется решительность в августе

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым для достижения успеха в августе придется действовать решительно!

Дева

У многих накопились дела за лето, если вы не брались за них уже несколько месяцев, в августе придется сделать над собой усилие, иначе в сентябре вы не сможете начать реализовывать задуманные планы, утопая в долгах.

Звезды советуют вам проявлять решительность в отношениях, будьте еще более жесткой, отстаивая свои интересы. Только так вы сможете выделять для себя и своих дел достаточно времени, избежав ссор и конфликтов.

Весы

Водолей

Ваша решительность должна коснуться личных идей, высказывайте их как можно чаще. Расписывайте в красках, почему это выгодно и интересно. Если продолжите молчать, то дождетесь, пока вашу идею украдет какой-нибудь подлец.

Вам придется решить многие проблемы в отношениях, точнее, нюансы, которые превратились в проблемы из-за того, что вы молчали. Больше игнорировать вопросы второй половинки не выйдет, морально подготовьтесь к разбору полетов.

Напомним,