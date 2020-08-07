Названы знаки Зодиака, которым потребуется решительность в августе
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым для достижения успеха в августе придется действовать решительно!
Дева
Звезды советуют вам проявлять решительность в отношениях, будьте еще более жесткой, отстаивая свои интересы. Только так вы сможете выделять для себя и своих дел достаточно времени, избежав ссор и конфликтов.
Весы
Водолей
Вам придется решить многие проблемы в отношениях, точнее, нюансы, которые превратились в проблемы из-за того, что вы молчали. Больше игнорировать вопросы второй половинки не выйдет, морально подготовьтесь к разбору полетов.
Напомним,