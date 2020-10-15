Гороскоп на 16 октября 2020 для всех знаков Зодиака

15 октября 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 16 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 16.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 16 октября 2020 года, пятницу. 

Знак месяца — Весы (24 сентября - 23 октября).            

Гороскоп Овен. Если замахнулись на серьезное предприятие, не забудьте рассчитать силы до самого финиша. 

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Гороскоп Телец. О своей заботе важно подумать, но о свободе окружающих людей тоже забывать полностью не следует. 

Гороскоп Близнецы. Вы справитесь с серьезной проблемой, если дадите себе время подумать. 

Гороскоп Рак. Можно позволить себе небольшую слабость, например, купить понравившееся платье. 

Гороскоп Лев. Если сегодня вы сдаете какой-то экзамен или проходите проверку, переживаете зря, все закончится хорошо. 

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Гороскоп Дева. Необходимо руководствоваться своей логикой и ни в коем случае не делать то, что делают все остальные. 

Гороскоп Весы.  Прийти в себя после стресса вам поможет уединение, даже телефон отключите на некоторое время. 

Гороскоп Скорпион. Сравнение с другими людьми сегодня почему-то будет не в вашу пользу (в вашей же голове). 

Гороскоп Стрелец. Вы слишком суетитесь, не ощущаете ни себя, не окружающиго пространства. Звезды рекомендуют вам остановиться и насладиться моментом. 

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Гороскоп Козерог.  Если откажетесь от спешки, достигните успеха, о котором так долго мечтали! Работать нужно медленно и внимательно.

Гороскоп Водолей. Все переживания сегодняшнего дня окажутся пустяками уже завтра. 

Гороскоп Рыбы. Сегодня звезды рекомендуют заниматься только тем, что – вне всякого сомнения – принесет вам пользу.

Напомним,

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