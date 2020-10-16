Гороскоп на 17 октября 2020 для всех знаков Зодиака

16 октября 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 17 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 17 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pivdenukraine.com.ua

Гороскоп на 17.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 17 октября 2020 года, субботу.

Знак месяца — Весы (24 сентября - 23 октября).             

Гороскоп Овен. В погоне за мечтой и профессиональной состоятельностью вы забыли о своем здоровье, пора исправлять. 

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Гороскоп Телец. Астрологи настаивают на психологическом балансе, он поможет вам остаться работоспособным до самого вечера. 

Гороскоп Близнецы. Вас привлечет человек, на которого вы впервые посмотрите иначе, хотя знакомы давно. 

Гороскоп Рак. Не торопитесь, если есть время подумать, чтобы принять рациональное и взвешенное решение. 

Гороскоп Лев. Вы не Юлий Цезарь, поэтому занимайтесь одним делом, которое в данный момент кажется наиболее важным. 

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Гороскоп Дева. Не затевайте споры с коллегами, даже если в корне с ними не соглашаетесь, день пройдет и их идеи уйдут в прошлое. О них даже никто не вспомнит. 

Гороскоп Весы. На личном фронте настоящая борьба за ваше сердце, сразу несколько влюбленных хотят быть с вами. 

Гороскоп Скорпион. Сегодня необходимо держать язык за зубами, под влиянием момента вы можете наговорить много лишнего. 

Гороскоп Стрелец. Баланс между работой и отдыхом все еще очень важен для вас, если хотите сохранить хороший темп. 

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Гороскоп Козерог.  Ожидается судьбоносная встреча, вы снова увидите человека, который заставлял вас волноваться в прошлом. 

Гороскоп Водолей. Не бойтесь попросить прощения у человека, которого обидели в прошлом. 

Гороскоп Рыбы. Первая половина дня уйдет на раскачку и концентрацию, зато во второй вы сможете сделать долгожданный профессиональный рывок. 

Напомним,

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