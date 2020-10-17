Гороскоп на 18 октября 2020 для всех знаков Зодиака

17 октября 2020 21:00 Алла Лысак
Гороскоп на 18 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 18 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 18.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 18 октября 2020 года, воскресенье. 

Знак месяца — Весы (24 сентября - 23 октября).              

Гороскоп Овен. Для работы лучшего момента и придумать нельзя, вы решите многие проблемы, оторветесь от конкурентов. 

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Гороскоп Телец. В воскресенье вы сможете заключить выгодную сделку или договориться о сотрудничестве с коллегами или партнерами. 

Гороскоп Близнецы. Ожидается сложный день, проблемы могут возникать мгновенно и требовать молниеносного решения. 

Гороскоп Рак. Выруливать из сложных ситуаций вам помогает целеустремленность, знание, чего вы на самом деле хотите от жизни. 

Гороскоп Лев. Уделите время своим целям и приоритетам, спланируйте ближайшее будущее.

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Гороскоп Дева. Благоприятное время, чтобы наладить отношения с коллегами, которых вы считаете профессионалами в своем деле. 

Гороскоп Весы. Будьте готовы к тому, что к вам или к вашей работе будет приковано много внимания. 

Гороскоп Скорпион. Вы достойно справитесь с любой работой, но лучше отдать предпочтение чему-то новому и завораживающему.

Гороскоп Стрелец. Займитесь решением финансовых проблем, доверяйте в процессе интуиции!

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Гороскоп Козерог.  Использование традиционных методов не принесет желаемого результата, а риск, к слову, является благородным делом в этот период.

Гороскоп Водолей. Можете браться за сложные дела, но не отвергайте инициативы внезапных помощников (без них не справитесь). 

Гороскоп Рыбы. Астрологи советуют заняться творчеством, есть шанс придумать что-то уникальное!

Напомним,

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