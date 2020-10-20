Гороскоп на 21 октября 2020 для всех знаков Зодиака

20 октября 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 21 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 21 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 21.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 21 октября 2020 года, среду.

Знак месяца — Весы (24 сентября - 23 октября).                

Гороскоп Овен. Астрологи рекомендуют браться за самые сложные дела, а в себе ни капли не сомневаться. 

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Гороскоп Телец. Постарайтесь держать эмоции при себе, не реагировать бурно на высказывания других людей.

Гороскоп Близнецы. Возможно, придется справляться с неприятностями, но серьезные проблемы обойдут вас стороной. 

Гороскоп Рак. День будет приятным, сюрпризы ожидают в личной жизни, а на работе все стабильно. 

Гороскоп Лев. Как правило, вы не желаете перекладывать на других свою ответственность, однако сегодня особенный день, лучше ничего не предпринимать. 

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Гороскоп Дева.  Вы далеки от состояния умиротворения, хотя переживать нет оснований. Возможно, вы слишком много работали. 

Гороскоп Весы. В первой половине дня звезды призывают вас заняться самообразованием и подумать о будущем. 

Гороскоп Скорпион. Решение проблем может занять львиную долю свободного времени, но вечером отдохнете. 

Гороскоп Стрелец. Причина недовольства кроется лишь в том, что вы хотели получить еще больше. 

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Гороскоп Козерог.  Проблемы могут возникнуть только утром, родным будет сложно понять вас, а вам — объяснить свое настроение. 

Гороскоп Водолей. Сегодня вы излучаете приятную энергетику, есть возможность подружиться с людьми, которые окажутся полезными в будущем. 

Гороскоп Рыбы. Если вы сегодня придумали что-то, обязательно оставьте идею на какое-то время, дайте ей пройти проверку временем. 

Напомним,

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