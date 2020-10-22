Гороскоп на 23 октября 2020 для всех знаков Зодиака

22 октября 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 23 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 23 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 23.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 22 октября 2020 года, пятницу. 

Знак месяца — Весы (24 сентября - 23 октября).                  

Гороскоп Овен. День будет плодотворным, хотя и не очень легким. Не останавливайтесь, пока не достигните успеха. 

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Гороскоп Телец. Появится возможность поговорить о важных вещах  с человеком, мнением которого вы дорожите. 

Гороскоп Близнецы. Конкурентная борьба с сильными соперниками займет вас на весь день (завершится она успешно). 

Гороскоп Рак. Проблемы, которые возникнут утром, не окажут существенного влияния на ваше настроение. 

Гороскоп Лев. Четкий план действий на сегодняшний день спасет вас от потерянного времени. 

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Гороскоп Дева. Не самый приятный день, но не бойтесь как отменять планы на будущее, так и исправлять совершенные ошибки. 

Гороскоп Весы. Полностью осознав, чего вы хотите от жизни, можно начинать двигаться в нужном направлении!

Гороскоп Скорпион. Не стесняйтесь проявлять инициативу на работе, есть шанс вырваться вперед, получить поддержку. 

Гороскоп Стрелец. Правильная оценка своих сил и возможностей поможет избежать неприятностей. 

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Гороскоп Козерог.  День будет сложным, но плодотворным, старайтесь на все неожиданности реагировать сдержанно. 

Гороскоп Водолей. Скука может раздражать, найдите себе занятие по душе, посвятите ему свободное время!

Гороскоп Рыбы. Шансом, который представит вам судьба, необходимо воспользоваться без колебаний. 

Напомним,

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