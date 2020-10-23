Гороскоп на 24 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 24 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 24.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 24 октября 2020 года, субботу.

Знак месяца — Весы (24 сентября - 23 октября).

Гороскоп Овен. Обратите внимание на состояние своего организма, он нуждается в очищении, а вы — в отдыхе.

Ссора, если разгорится с близкими, потребует от вас самоконтроля, объясняйтесь словами, а не бейте посуду.

Гороскоп Близнецы. Раздражительность (еще и беспричинная) способна испортить вам день, если не возьмете себя в руки.

Гороскоп Рак. Звезды советуют провести следующий день спокойно, не высовываясь просто так.

Гороскоп Лев. Осторожнее с благотворительностью: взвалив на себя чужую работу, вы, скорее всего, даже благодарность не услышите.

. Не срывайтесь на тех, кто вас любит. Во-первых, им будет обидно, во-вторых, проблемы на работе от этого не исчезнут.

Гороскоп Весы. Если вмешаетесь в конфликт и выберете сторону, окажетесь в итоге виновным для всех.

Гороскоп Скорпион. Работайте и погружайтесь в дела! Нет более эффективного способа борьбы с плохим настроением.

Гороскоп Стрелец. Если перестанете мечтать, начнете действовать, то сможете в субботу многое успеть.

Хлопоты по дому не только помогут привести комнаты в порядок, но и отгонят мрачные мысли, мешающие вам.

Гороскоп Водолей. Даже к самым неожиданным событиям, которые вероятны, можно подготовиться.

Гороскоп Рыбы. Воспользуйтесь возможностью провести время с собой, чтобы разобраться в мыслях и стремлениях.

Напомним,