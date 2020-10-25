Гороскоп на 26 октября 2020 для всех знаков Зодиака

25 октября 2020 22:00 Алла Лысак
Гороскоп на 26 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 26 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 26.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 26 октября 2020 года, понедельник.

Знак месяца — Весы (24 сентября - 23 октября).                      

Гороскоп Овен. Наступает благоприятное время для заключения плодотворных союзов на работе. 

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Гороскоп Телец. На работе потребуется вести себя спокойно, чтобы сохранить репутацию сдержанного человека даже во время ЧП.

Гороскоп Близнецы. Хорошо продвигаются творческие проекты, которые находятся на завершающей стадии. 

Гороскоп Рак. Любому человеку необходимо время для себя, в понедельник у вас будет возможность побыть наедине со своими мыслями. 

Гороскоп Лев. Умение сглаживать острые углы в общении избавит вас от многих неприятностей!

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Гороскоп Дева. Начальство и влиятельные люди обратят на вас внимание, а информационные потоки станут более интенсивными. Главное, не растеряться. 

Гороскоп Весы. Готовьтесь сегодня к неожиданностям, как приятным, так и довольно хлопотным. 

Гороскоп Скорпион. Финансовые проблемы отойдут на второй план, вам помогут неожиданные союзники. 

Гороскоп Стрелец. Если вам скучно, развлеките себя сами! Выберитесь на природу с лучшими друзьями, пока погода позволяет. 

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Гороскоп Козерог. В этот день вы можете познакомиться с человеком, который в скором времени станет для вас авторитетом. 

Гороскоп Водолей. Дополнительные доходы может принести интеллектуальный труд, деятельность, связанная с поездками.

Гороскоп Рыбы. Будьте осмотрительны наедине с людьми, которым нет оснований доверять свои секреты. 

Напомним,

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