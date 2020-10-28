Гороскоп на 29 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 29 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 29.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 29 октября 2020 года, четверг.

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).

Гороскоп Овен. Уверенность в своих силах станет ключом, который откроет перед вами желанную дверь.

Принимайте решения оперативно, чем больше будете думать, тем сильнее начнете сомневаться в себе.

Гороскоп Близнецы. Планирование спасет вас от хаоса, в который способен превратиться этот день из-за большого числа поручений.

Гороскоп Рак. Если сегодня вы взялись за какое-то дело, придется в любом случае его завершить.

Гороскоп Лев. Разговоры будут пустыми, а время, потраченное на общение, безвозвратно утерянным.

. Выделите в своем графике хотя бы несколько часов на общение с самыми близкими людьми. Соскучились ведь, правда?

Гороскоп Весы. Все операции с финансами будут удачными, не бойтесь даже рискнуть, если считаете необходимостью.

Гороскоп Скорпион. Уделите время себе, своим интересам и, конечно, проблемам, которые не дают вам нормально жить.

Гороскоп Стрелец. Не сдавайтесь, даже если вам сейчас тяжело, вы почти у цели, великой и необходимой.

Желательно воспользоваться шансом на примирение с человеком, который долгие годы считался недругом. Встреча пройдет легко!

Гороскоп Водолей. Секрет успеха прост, двигайтесь вперед, любите свое дело, ни о чем не переживайте.

Гороскоп Рыбы. Не стоит продолжать отношения с человеком, имеющим привычку лгать вам в глаза.

Напомним,