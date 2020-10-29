Гороскоп на 30 октября 2020 для всех знаков Зодиака

29 октября 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 30 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 30 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 30.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 30 октября 2020 года, пятницу.

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).                         

Гороскоп Овен. На внезапные выпады и агрессию реагировать не нужно, сделайте вид, что даже не услышали обидчика. 

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Гороскоп Телец.  Нежелательно употреблять спиртные напитки, даже если есть повод. Алкоголь может сделать из вас другого человека, не самого приятного. 

Гороскоп Близнецы. Если вы пока не знаете, чем хотите заниматься в будущем, решайте текущие проблемы. 

Гороскоп Рак. Не лучшее время для новых знакомств, хорошо подумайте, стоит ли впускать в свою жизнь незнакомца так быстро. 

Гороскоп Лев. Ваша сила в умении оценить обстоятельства трезво и без лишней эмоциональности. Воспользуйтесь этим даром сегодня. 

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Гороскоп Дева. Советы окружающих могут казаться полезными, но на деле вы сами сможете решить, как поступить правильно. 

Гороскоп Весы. Не начинайте новые дела, пока у вас так и зависли текущие задачи и распоряжения. 

Гороскоп Скорпион. Резкие перепады настроения могут сыграть с вами злую шутку, обуздайте эмоции. 

Гороскоп Стрелец. Не доводите до ссоры, если видите, что тема конфликтная, сворачивайте ее полностью. 

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Гороскоп Козерог. Не самое лучшее время для важных решений, что-то не учтете, а потом будете локти кусать от досады. 

Гороскоп Водолей. На работе от вас сегодня толку будет мало, поэтому имеет смысл отложить важные дела.

Гороскоп Рыбы. Сегодня не стоит посвящать время финансовых делам.

Напомним,

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