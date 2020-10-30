Гороскоп на 31 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 31 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 31.10.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 31 октября 2020 года, субботу.

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).

Гороскоп Овен. Благоприятное время для примирения с человеком, который для вас многое значит.

Вспыльчивость и несдержанность в решении профессиональных вопросов навредят репутации.

Гороскоп Близнецы. Посвятите время наведению порядка в своем доме, чтобы создать благоприятную атмосферу.

Гороскоп Рак. Пристально понаблюдайте за людьми, которые называют себя вашими друзьями, недоброжелатель выдаст свои мотивы.

Гороскоп Лев. Сопротивляйтесь соблазнам, даже если их окажется слишком много на один день.

. Звезды советуют отойти от дел, передать ответственность кому-то другому, чтобы не неделать глупостей.

Гороскоп Весы. Цель, поставленная на сегодня, может быть достигнута, если не будете отвлекаться на посторонние вещи.

Гороскоп Скорпион. Высокомерие вредит отношениям, не показывайте его, чтобы вскоре не остаться в одиночестве на работе.

Гороскоп Стрелец. От неприятностей вас спасет умеренность во всем, например, в еде.

Проведите максимум времени на свежем воздухе, чтобы и мозг начал работать лучше, и душа отдохнула.

Гороскоп Водолей. Не распоряжайтесь крупными суммами, если можно перенести покупку на другой день.

Гороскоп Рыбы. Займитесь самыми важными делами, второстепенное подождет.

Напомним,