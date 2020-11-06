Гороскоп на 7 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

6 ноября 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 7 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 7 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 07.11.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 7 ноября 2020 года, субботу.

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).                               

Гороскоп Овен. Не встревайте в конфликты, даже если агрессия висит в воздухе, контролируйте себя. 

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Гороскоп Телец. Окружающие могут проверять вас на прочность провокациями, правильнее всего сделать вид, что не заметили. 

Гороскоп Близнецы. Сдержанно реагируйте на слухи о своей персоне, которые внезапно дойдут  до ваших ушей. 

Гороскоп Рак. Дискомфорт, который может побеспокоить, связан с общей усталостью, а не конкретными заболеваниями. 

Гороскоп Лев. Держитесь на расстоянии от энергетических вампиров, людей, общение с которыми заканчивается для вас апатией. 

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Гороскоп Дева. Вы можете получить выгодное, но подозрительное предложение заработать, к нему не следует относиться легкомысленно.

Гороскоп Весы. Чем меньше будете разговаривать, тем больше успеете сделать на рабочем месте. 

Гороскоп Скорпион. Вмешательство в чужую личную жизнь (даже с самыми благородными мотивами) принесет вам проблемы. 

Гороскоп Стрелец. Есть риск наговорить лишнего и испортить отношения с дорогим человеком. 

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Гороскоп Козерог. Есть риск, что вы пожалеете о поступках или словах сегодняшнего дня. Тщательно продумывайте каждый шаг!

Гороскоп Водолей. От важных финансовых сделок в это время лучше отказаться.

Гороскоп Рыбы. Не рассказывайте свои секреты человеку, о котором вы ничего не знаете. 

Напомним,

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