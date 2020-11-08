Гороскоп на 9 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

8 ноября 2020 15:00 Алла Лысак
Гороскоп на 9 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 9 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 09.11.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 9 ноября 2020 года, понедельник.

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).  

Гороскоп Овен. Желательно спланировать финансовое будущее своей семьи, посчитав как прибыль, так и расходы. 

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Гороскоп Телец. Откажитесь от финансовых сделок, в которых вы не уверены на 100%. Есть риск потерять больше, чем приобрести. 

Гороскоп Близнецы. Планы придется менять, если вы не сможете удержать себя в спокойном состоянии. 

Гороскоп Рак. Настроение может резко измениться из-за внешних обстоятельств. 

Гороскоп Лев. Рискованные операции не помогут вам достичь успеха, удачными будут проекты с надежными партнерами. 

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Гороскоп Дева. Проявите инициативу в личных отношениях, предложите близким провести время вместе. Они будут очень рады!

Гороскоп Весы. Внимательнее со словами, если рядом родные и близкие люди. Отношения могут стать натянутыми. 

Гороскоп Скорпион. Можно давать старт новому витку деятельности. Если хотите удержать удачу – очертите пределы собственных достижений.

Гороскоп Стрелец. Необдуманные поступки могут привести к финансовым потерям, старайтесь анализировать последствия заранее. 

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Гороскоп Козерог. Астрологи советуют избегать общения с людьми, которые способны навредить вашей работе или семье. 

Гороскоп Водолей. Пока рано начинать новые предприятия, пришло время скорректировать свои планы на будущее.

Гороскоп Рыбы. Ваши мысли заняты личными заботами, поэтому на работе не стоит проявлять инициативу. 

Напомним,

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