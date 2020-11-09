Гороскоп на 10 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

9 ноября 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 10 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 10 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 10. 11.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 10 ноября 2020 года, вторник. 

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).   

Гороскоп Овен. Не беритесь за решение сложных дел, у вас на них не хватит банального терпения. 

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Гороскоп Телец. Если есть возможность перенести поездку, так и сделайте. Велик риск травматизма и неприятностей в путешествии.

Гороскоп Близнецы. Можно затевать даже сложные разговоры, вы сумеете подобрать правильные слова для каждого. 

Гороскоп Рак. Новые дела могут принести неприятности, особенно если вы переоцените свои возможности. 

Гороскоп Лев. Вы можете проявить чрезмерно негативные качества и поссориться с другом. 

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Гороскоп Дева. Рационализм и здравый смысл помогут вам избежать проблем на рабочем месте, в авантюры не ввязывайтесь. 

Гороскоп на 10 ноября 2020 для всех знаков Зодиака / pixabay.com

Гороскоп Весы. Звезды полагают, что в личной жизни произойдет событие, которого вы довольно долго ждали!

Гороскоп Скорпион. Риск себя не оправдает, а в отношениях с близкими желательно сменить гнев на милость.

Гороскоп Стрелец. В дороге возможны травмы. Не дайте эмоциям овладеть собой. 

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Гороскоп Козерог. Не исключено, что вам придется отстаивать свое право отказываться от чужой работы и поручений. 

Гороскоп Водолей. Общайтесь в свое удовольствие, приглашайте к себе близких, но не ходите в шумные места. 

Гороскоп Рыбы. Осторожность во всем поможет вам избежать незначительных, но неприятных травм. 

Гороскоп на 10 ноября 2020 для всех знаков Зодиака / pixabay.com

Напомним,

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