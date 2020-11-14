Гороскоп на 15 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 15 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 15.11.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 15 ноября 2020 года, воскресенье.

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).

Гороскоп Овен. Отпустить негативные эмоции поможет физическая работа, активные занятия, требующие концентрации.

Смело отказывайтесь от общения в Сети или по телефону, разговоры вызовут лишь раздражение.

Гороскоп Близнецы. Вам нет смысла пересиливать себя и контактировать с людьми, настроенными агрессивно.

Гороскоп Рак. Семь раз отмерьте, а потом отрежьте, если предстоит принять важное жизненное решение.

Гороскоп Лев. Возьмите паузу подумать, даже если вам сделали уникальное предложение, сулящее прибыль.

Перенесите дела, которые подождут до понедельника, дайте себе возможность побыть дома и расслабиться.

Гороскоп Весы. Отказывайтесь, если сомнительные личности будут предлагать вам кого-то подставить.

Гороскоп Скорпион. Есть риск, что в вашу жизнь вернутся старые обиды, которые уже почти остались в прошлом.

Гороскоп Стрелец. Звезды настоятельно советуют отменить переговоры и любые беседы, связанные с бизнесом и будущим.

Постарайтесь объективно оценить свои шансы на успех. Сейчас необходимо внести в планы коррективы.

Гороскоп Водолей. Человек из прошлого может взволновать вас, но в итоге ничего хорошего не принесет.

Гороскоп Рыбы. Не стоит делиться своими профессиональными замыслами со своим коллегами.

Напомним,