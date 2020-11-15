Гороскоп на 16 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

15 ноября 2020 22:00 Алла Лысак
Гороскоп на 16 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 16.11.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 16 ноября 2020 года, понедельник.

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).   

Гороскоп Овен. Чтобы избежать ошибок, советуем заниматься только одним делом (самым важным). 

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Гороскоп Телец. Новые знакомые принесут неприятности, лучше не сближаться с ними и ничего о себе не рассказывать. 

Гороскоп Близнецы. Проблемы наверняка будут исходить от людей, которые совсем недавно вошли в вашу жизнь. 

Гороскоп Рак. Займитесь своим здоровьем, постарайтесь пить достаточно жидкости и не принимать препараты, которые вам не нужны. 

Гороскоп Лев. Придется потратить время на ремонт, домашние хлопоты, заниматься коммерцией звезды не рекомендуют. 

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Гороскоп Дева. Вселенная даст вам уникальную возможность увидеть будущее через знаки, намеки и стечения обстоятельств. 

Гороскоп Весы. Рано принимать масштабные решения на работе, а домашними делами можно заняться вечером. 

Гороскоп Скорпион. Стоит прислушаться к совету, данному близким человеком, чтобы избежать негатива. 

Гороскоп Стрелец. Прекратите бегать от ответственности в личных отношениях: либо примите ее, либо отпустите человека. 

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Гороскоп Козерог.  Займитесь собой, работа подождет! Полезными будут занятия спортом, прогулки, интеллектуальные тренировки. 

Гороскоп Водолей. На работе вас ценят и, наконец, готовы предложить вам более интересные условия сотрудничества. 

Гороскоп Рыбы. Грубость сегодня противопоказана, даже если эмоции сдержать очень сложно!

Напомним,

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