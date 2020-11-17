Гороскоп на 18 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

17 ноября 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 18 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 18 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 18.11.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 18 ноября 2020 года, среду.

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).     

Гороскоп Овен. Сон, который приснится сегодня, нельзя трактовать буквально, в нем содержится лишь подсказка, как вам поступить. 

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Гороскоп Телец. Даже если вас кто-то раздражает, не показывайте свое неудовольствие. Ссора делу не поможет. 

Гороскоп Близнецы. Плохое настроение можно вылечить любимой работой, интересным занятием и общением.

Гороскоп Рак. Не отказывайтесь от деловых переговоров, даже если шансов на успех довольно мало. 

Гороскоп Лев. Займитесь своим здоровьем, вы знаете свои слабые места. 

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Гороскоп Дева. Не сдавайтесь, даже если вы бьетесь уже несколько недель над одним делом, именно сейчас успех близок!

Гороскоп Весы. Оставайтесь дипломатом, когда вокруг вспыхивают конфликты и ссоры. 

Гороскоп Скорпион. Помочь в сложной жизненной ситуации вам готова сама Вселенная, ищите ее знаки. 

Гороскоп Стрелец. Углубитесь в свои мысли, чтобы понять, каким вы видите свое идеальное будущее (и с кем). 

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Гороскоп Козерог.  Откажитесь от общения с людьми, которые высасывают из вас энергию своим негативом. На них нет времени.

Гороскоп Водолей. Успех сегодня ждет тех, кто не только составит четкий и подробный план действий, но и выполнит его. 

Гороскоп Рыбы. Энергии хватит на все, но выделить из череды заданий желательно самое важное. 

Напомним,

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