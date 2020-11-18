Гороскоп на 19 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

18 ноября 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 19 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 19 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 19.11.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 19 ноября 2020 года, четверг. 

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).     

Гороскоп Овен. Общение с лучшими друзьями и знакомыми поможет вам оставить позади  плохое настроение. 

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Гороскоп Телец. День может заставить вас менять планы несколько раз, несмотря на желание работать, смиритесь. 

Гороскоп Близнецы. Не скромничайте, если начальство будет хвалить за проделанную работу. 

Гороскоп Рак. Перестаньте хранить в сердце обиду, пора впустить туда и другие чувства, более позитивные. 

Гороскоп Лев. Если вы столкнулись с неудачей, постарайтесь пережить это спокойно и не сваливать вину на кого-то другого. 

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Гороскоп Дева. Любые рискованные предприятия, которые сулят успех, на самом деле обернутся провалом. Даже не пробуйте. 

Гороскоп Весы. Старайтесь не торопиться, если перед вами встала надобность принять решение о личной жизни. 

Гороскоп Скорпион. Звезды рекомендуют не менять планы, даже если в какой-то момент вам покажется, что вы ошиблись. 

Гороскоп Стрелец. Совет, который вы получите сегодня, приведет к ошибке. Слушайте себя!

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Гороскоп Козерог. Нет смысла сегодня затевать новый проект, вы должны сначала завершить текущее задание. 

Гороскоп Водолей.  Бытовые проблемы могут вам казаться очень масштабными, дождитесь завтрашнего дня. 

Гороскоп Рыбы. День благоприятен для свиданий, объяснений в любви, предложений руки и сердца.

Напомним,

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