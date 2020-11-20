Гороскоп на 21 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

20 ноября 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 21 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 21 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 21.11.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 21 ноября 2020 года, субботу. 

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).       

Гороскоп Овен. Хорошее время для благотворительности: искать человека, которуму нужна помощь, долго не придется. 

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Гороскоп Телец. Желательно пообщаться с начальством по поводу ваших идей и замыслов, разговор выйдет конструктивным!

Гороскоп Близнецы. Пришло время забыть об обидчике, даже не думайте тратить время на планирование мести. 

Гороскоп Рак. Если стеснительность мешает вам, переступайте через себя ежедневно, начиная общаться с незнакомцами первым. 

Гороскоп Лев. Не думайте о плохом, никому не желайте зла, иначе сами от этого пострадаете. 

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Гороскоп Дева. Есть смысл взяться за самые сложные дела, даже если вы пока не проработали все детали дела. 

Гороскоп Весы. Хотя бы кто-то в семье должен быть спокойным и стабильным, пусть это будете вы!

Гороскоп Скорпион. Общение, без которого вы можете прожить, желательно перенести, посвятить все время работе. 

Гороскоп Стрелец. Лучше честно отказать, чем обнадежить, не собираясь выполнять обещание. 

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Гороскоп Козерог. С большой суммой денег на руках пока не нужно ничего делать, особенно тратить. Сохраните деньги на будущее.

Гороскоп Водолей. Не показывайте людям, которые стремятся вас задеть, что им это удалось. 

Гороскоп Рыбы. Звезды наделят вас сегодня красноречием, перед которым не сможет устоять никто.

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