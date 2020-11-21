Гороскоп на 22 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

21 ноября 2020 21:00 Алла Лысак
Гороскоп на 22 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 22 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 22.11.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 22 ноября 2020 года, воскресенье. 

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).        

Гороскоп Овен. Если есть дела, до которых не доходили руки, постарайтесь начать их сегодня. 

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Гороскоп Телец. Сдержанность — залог приятных отношений даже с людьми, которые в другое время вас раздражали. 

Гороскоп Близнецы. Дабы эффективно работать, не отвлекайтесь на телефонные звонки и Интернет. 

Гороскоп Рак. Человек из прошлого, которого вы любили, может вернуться в вашу жизнь, но первый шаг придется сделать самостоятельно. 

Гороскоп Лев. Продемонстрируйте в отношениях с близкими свои лучшие качества, способность сопереживать и поддерживать. 

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Гороскоп Дева. Проработав всю неделю активно, вы начали нуждаться в отдыхе. Пора дать возможность организму расслабиться. 

Гороскоп Весы. Скорее всего, вы подумаете о смене места работы: начать можно с поиска подходящих вакансий. 

Гороскоп Скорпион. Едва ли предложение, которое вам рекламировали как исключительное и выгодное, принесет позитив. 

Гороскоп Стрелец. Хороший момент, чтобы пообщаться с друзьями в Сети, и новости узнаете, и о себе расскажете. 

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Гороскоп Козерог. Нужно дать себе возможность для маневра, что невозможно с забытым делами расписанием. 

Гороскоп Водолей. Не отталкивайте человека, который пожаловал к вам, чтобы загладить свою вину. 

Гороскоп Рыбы. Прежде чем осуждать другого человека, подумайте об обстоятельствах, которые сопутствовали его неблаговидному поступку.

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