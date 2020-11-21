Гороскоп на 22 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 22.11.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 22 ноября 2020 года, воскресенье.
Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).
Гороскоп Овен. Если есть дела, до которых не доходили руки, постарайтесь начать их сегодня.
Гороскоп Близнецы. Дабы эффективно работать, не отвлекайтесь на телефонные звонки и Интернет.
Гороскоп Рак. Человек из прошлого, которого вы любили, может вернуться в вашу жизнь, но первый шаг придется сделать самостоятельно.
Гороскоп Лев. Продемонстрируйте в отношениях с близкими свои лучшие качества, способность сопереживать и поддерживать.
Гороскоп Весы. Скорее всего, вы подумаете о смене места работы: начать можно с поиска подходящих вакансий.
Гороскоп Скорпион. Едва ли предложение, которое вам рекламировали как исключительное и выгодное, принесет позитив.
Гороскоп Стрелец. Хороший момент, чтобы пообщаться с друзьями в Сети, и новости узнаете, и о себе расскажете.
Гороскоп Водолей. Не отталкивайте человека, который пожаловал к вам, чтобы загладить свою вину.
Гороскоп Рыбы. Прежде чем осуждать другого человека, подумайте об обстоятельствах, которые сопутствовали его неблаговидному поступку.