Гороскоп на 23 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

22 ноября 2020 22:00 Алла Лысак
Гороскоп на 23 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 23 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 23.11.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 23 ноября 2020 года, понедельник. 

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).         

Гороскоп Овен. Займитесь собой, уделите время очищающим процедурам для тела или удалите из головы лишнее. 

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Гороскоп Телец. Если начнете реагировать на чужое хамство, адресованное в вашу сторону, успокоиться не сможете до самого вечера. 

Гороскоп Близнецы. Не волнуйтесь из-за снов, которые могли приобрести черты кошмаров. 

Гороскоп Рак. Не рискуйте, беря на себя обязанности других людей (ни благодарности, ни вознаграждения не получите). 

Гороскоп Лев. Конструктивная критика поможет вам избавиться от некоторых иллюзий по поводу вашего проекта. 

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Гороскоп Дева. От плохого настроения вас избавит работа, в которую необходимо погрузиться вечером полностью. 

Гороскоп Весы. Дисциплинированность откроет перед вами интересные возможности, незнакомцам не доверяйте. 

Гороскоп Скорпион. Самокритика может навредить, если сделать ее самоцелью. Проанализируйте свои ошибки без лишних эмоций. 

Гороскоп Стрелец. Из-за чрезмерного утомления вы страдаете от тревожности. Рецепт лечения прост — отдохните. 

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Гороскоп Козерог. Продолжайте чередовать работу и отдых, чтобы не терять так много сил и быть трудоспособным длительное время. 

Гороскоп Водолей. Любой повод для несогласия с близкими людьми может привести к серьезной ссоре.

Гороскоп Рыбы. Все предложения немедленно заработать большие деньги окажутся мошенническими схемами. 

Напомним,

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