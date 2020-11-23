Гороскоп на 24 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 24 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 24.11.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 24 ноября 2020 года, вторник.

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).

Гороскоп Овен. Крупные денежные поступления звезды советуют тратить постепенно и экономно.

Близкий человек придет к вам с извинениями после недавней ссоры, не отталкивайте его, выслушайте.

Гороскоп Близнецы. Если вас пытается соблазнить предложением незнакомец, его цель — обмануть вас.

Гороскоп Рак. Есть вероятность, что в вашу жизнь вернется прежняя любовь, вам решать, состоится ли продолжение.

Гороскоп Лев. Посвятите время занятиям, которые вызывали у вас скуку смертную в любой другой день.

. Желательно поговорить с начальством, если у вас остались нерешенные вопросы и даже проблемы в прошлом.

Гороскоп Весы. Исправьте ситуацию и навестите близких, если давно не могли к ним попасть из-за работы.

Гороскоп Скорпион. Отпустите негативные эмоции, чтобы прийти к взаимопониманию с человеком, который вам дорог.

Гороскоп Стрелец. Если почувствуете слабость или усталость, знайте, что пора отдохнуть.

Вселенная предоставит вам интересные возможности, не пропустите их, ведь второго шанса точно не будет!

Гороскоп Водолей. Лучшее лекарство от негативной энергетики, занятие любимым делом, например, шитьем.

Гороскоп Рыбы. Пора навести в своей жизни порядок, а начать можете с гениальной уборки в доме или квартире.

Напомним,