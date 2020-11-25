Гороскоп на 26 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

25 ноября 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 26 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 26 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 26.11.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 26 ноября 2020 года, четверг. 

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).           

Гороскоп Овен. Не жалейте себя, если не смогли достичь поставленной цели, лучше разработайте на будущее план еще лучше!

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Гороскоп Телец. Нет оснований чувствовать себя раздраженным, ваше плохое настроение не имеет конкретной причины. 

Гороскоп Близнецы. Откажитесь от второстепенных контактов, сконцентрировавшись на самых близких людях. 

Гороскоп Рак. Сегодня звезды рекомендуют вам сосредоточиться на одном деле, не отвлекаясь на социальные сети. 

Гороскоп Лев. Проще относитесь к поступкам, пусть и неоднозначным, близких людей, дайте им возможность объяснить мотивы. 

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Гороскоп Дева. К сожалению, сегодня общение с близкими может быть конфликтным, нестабильным и разочаровывающим. 

Гороскоп Весы. Разберите на атомы ситуацию, которая не дает вам покоя. Если вы ошиблись, то хотя бы не повторите это.

Гороскоп Скорпион. Не отталкивайте от себя людей, которые вас терпят, даже если вы сегодня очень нетерпеливы. 

Гороскоп Стрелец. Пора заняться целью, которую вы вынашиваете давно. Для ее реализации нужно только ваше желание. 

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Гороскоп Козерог. Отзывчивость откроет для вас возможности, которые совсем недавно казались роскошью и чем-то невероятным. 

Гороскоп Водолей. Решить сложную жизненную ситуацию поможет ваша интуиция, а не рационализм.

Гороскоп Рыбы. День – разумеется, если есть такая возможность – необходимо посвятить отдыху и восстановлению сил.

Напомним,

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