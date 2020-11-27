Гороскоп на 28 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

27 ноября 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 28 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 28 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 28.11.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 27 ноября 2020 года, субботу. 

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).           

Гороскоп Овен. По независимым причинам вы можете не достигнуть сегодня поставленной цели, но это не повод сомневаться в себе и завтра. 

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Гороскоп Телец. Не откладывайте принятие важных решений, именно сегодня вы сможете взвесить все за и против объективно.

Гороскоп Близнецы. Зависть близких людей расстраивает, но и доказывает, что вы сумели достигнуть большего. 

Гороскоп Рак. Если работа не идет, можно сделать перерыв, но отказываться от проекта звезды вам категорически не советуют. 

Гороскоп Лев. Не стоит себя жалеть и делать регулярные перерывы на отдых, если вы взялись за важную задачу. 

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Гороскоп Дева. Если вы не связаны узами брака, то сегодня можете получить то самое предложение. Можете готовиться!

Гороскоп Весы. Отличное время, чтобы подумать о будущем, спланировать работу на несколько месяцев и создать свою стратегию. 

Гороскоп Скорпион. Постарайтесь выделить из бюджета сумму на полезные покупки, пока продолжаются распродажи. 

Гороскоп Стрелец. Пусть сплетни не расстраивают вас, они всегда окружают успешных людей. 

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Гороскоп Козерог. Не отказывайтесь от проектов, о которых вы мечтали, по каким-то второстепенным причинам. Пожалеете ведь!

Гороскоп Водолей. Сначала думайте, потом действуйте, лишь в этом случае риск принесет вам победу. 

Гороскоп Рыбы. В этот день вас может подвести человек, которому вы доверяли. Больше вы такой ошибки не совершите. 

Напомним,

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