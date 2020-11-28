Гороскоп на 29 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 29 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 29.11.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 29 ноября 2020 года, воскресенье.

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).

Гороскоп Овен. Несмотря на выходной день, вам есть, чем себя занять. Не отвлекайтесь, чтобы поработать продуктивно.

Желательно в любом коллективе избегать употребления спиртного, чтобы не взболтнуть лишнего, расслабившись.

Гороскоп Близнецы. Первым делом выберите себе цель, а уж потом начинайте работать над делом, не наоборот.

Гороскоп Рак. Боритесь с плохим настроением всеми доступными способами, займитесь занятиями, которые приносят вам удовлетворение.

Гороскоп Лев. Крупные финансовые операции способны стать настоящим провалом, лучше послушайте астрологов, перенесите все.

. Вас окружают не самые добросовестные коллеги, не обсуждайте с ними свои планы на будущее.

Гороскоп Весы. Есть риск, что недовольство, которое скапливалось несколько дней, будет неожиданно выплеснуто.

Гороскоп Скорпион. Беритесь за дела, если вы в себе не сомневаетесь и осознаете путь к успеху.

Гороскоп Стрелец. Вы можете слишком эмоционально отреагировать на шутку, которая даже к вам не относилась.

Не боритесь один со злом, есть смысл пока отойти в сторону и подождать союзников.

Гороскоп Водолей. В этот день вы сможете стать свидетелем того, что в жизни все-таки существует справедливость.

Гороскоп Рыбы. Откажитесь от финансовых операций, которые содержат в себе какой-то риск.

Напомним,