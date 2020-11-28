Гороскоп на 29 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

28 ноября 2020 20:00 Алла Лысак
Гороскоп на 29 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 29 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 29.11.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 29 ноября 2020 года, воскресенье.

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).            

Гороскоп Овен. Несмотря на выходной день, вам есть, чем себя занять. Не отвлекайтесь, чтобы поработать продуктивно. 

Читайте такжеЗнаки Зодиака – долгожители: астрологи огласили прогноз
Гороскоп Телец. Желательно в любом коллективе избегать употребления спиртного, чтобы не взболтнуть лишнего, расслабившись. 

Гороскоп Близнецы. Первым делом выберите себе цель, а уж потом начинайте работать над делом, не наоборот.

Гороскоп Рак. Боритесь с плохим настроением всеми доступными способами, займитесь занятиями, которые приносят вам удовлетворение. 

Гороскоп Лев. Крупные финансовые операции способны стать настоящим провалом, лучше послушайте астрологов, перенесите все.

Читайте такжеГороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп Дева. Вас окружают не самые добросовестные коллеги, не обсуждайте с ними свои планы на будущее. 

Гороскоп Весы.  Есть риск, что недовольство, которое скапливалось несколько дней, будет неожиданно выплеснуто. 

Гороскоп Скорпион. Беритесь за дела, если вы в себе не сомневаетесь и осознаете путь к успеху. 

Гороскоп Стрелец. Вы можете слишком эмоционально отреагировать на шутку, которая даже к вам не относилась. 

Читайте такжеЛунный гороскоп на 5 января 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп Козерог. Не боритесь один со злом, есть смысл пока отойти в сторону и подождать союзников. 

Гороскоп Водолей. В этот день вы сможете стать свидетелем того, что в жизни все-таки существует справедливость.

Гороскоп Рыбы. Откажитесь от финансовых операций, которые содержат в себе какой-то риск. 

Напомним,

Облако тегов

гороскоп астрология Знаки Зодиака гороскоп 2020

Материалы по теме

Лунный гороскоп на 28 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 28 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 28 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 28 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Le Маршрутка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)
Телешоу

Le Маршрутка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)
ТОП-5 стильных сериалов от актрисы Ольги Сторожук
Киноперсона

ТОП-5 стильных сериалов от актрисы Ольги СторожукЭксклюзив

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.11.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK