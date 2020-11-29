Гороскоп на 30 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

29 ноября 2020 15:00 Алла Лысак
Гороскоп на 30 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 30 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 30.11.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 30 ноября 2020 года, понедельник.

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).             

Гороскоп Овен. Ни одна стратегия не сработает, если вы не выделите для себя первостепенное задание. Все успеть — нереально. 

Читайте такжеЗнаки Зодиака – долгожители: астрологи огласили прогноз
Гороскоп Телец. Хватит таить в себе обиду, неудовлетворенность или злобу, поговорите с партнером, чтобы оставить проблему позади. 

Гороскоп Близнецы. Не исключено, что до вас дойдут очень интересные (и шокирующие) новости о друзьях.

Гороскоп Рак. Усталость накапливается, из-за этого вы можете ощутить эмоциональную нестабильность. Не лучшее время для серьезных дел.

Гороскоп Лев. Неуверенность в себе способна помешать, серьезно подпортить планы. Но она не имеет смысла, вы точно знаете, что делать!

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Гороскоп Дева. Нехватка концентрации возникла из-за пропущенного перерыва на отдых. Если работали все выходные, пора делать паузу. Почитайте книгу хотя бы. 

Гороскоп Весы.  В этот день желательно как можно больше общаться и говорить с людьми, чтобы добиться своих целей. 

Гороскоп Скорпион. Есть риск принятия неправильного решения из-за ошибочной оценки ситуации. 

Гороскоп Стрелец. Срочно выделите в своей жизни главное, займитесь им, а все второстепенное оставьте до лучших времен. 

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Гороскоп Козерог. Не время секретничать как на работе, так и дома, тайные сделки обязательно принесут неприятности. 

Гороскоп Водолей. Вы можете решить закончить отношения или уволиться с работы. Но это решение будет продиктовано эмоциями, а не разумом. Не пожалеете ли?

Гороскоп Рыбы. Будет сложно сконцентрироваться и принять правильные решения, поэтому стоит отложить важные встречи и разговоры.

Напомним,

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