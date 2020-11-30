Гороскоп на 1 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 01.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 1 декабря 2020 года, вторник.
Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).
Гороскоп Овен. Очень желательно обходиться без пафоса, не преувеличивать и не фантазировать. Вы и без прикрас многого добились.
Гороскоп Близнецы. Эмоциональные перепады могут нарушить все ваши планы.
Пора научиться видеть наполовину полный стакан!
Гороскоп Рак. Несмотря на вашу готовность впасть в уныние, делать этого звезды не рекомендуют: дела не ждут.
Гороскоп Лев. День пройдет в атмосфере праздника, работу придется отодвинуть на более поздний срок.
Гороскоп Весы. Соблюдайте последовательность в работе, это очень важно!
Начинайте новое после завершения текущего.
Гороскоп Скорпион. Вам необходимо сделать перерыв в работе и общении, провести время наедине с собой и любимым занятием.
Гороскоп Стрелец. Любое профессиональное начинание окажется успешным, не пассуйте перед трудностями.
Гороскоп Водолей. Тем, кто состоит в отношениях, рекомендуется принимать решение об их официальном оформлении.
Гороскоп Рыбы. Лучший вариант досуга на сегодняшний день — заслуженный и полноценный отдых.
Напомним,