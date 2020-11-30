Гороскоп на 1 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 1 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 01.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 1 декабря 2020 года, вторник.

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).

Гороскоп Овен. Очень желательно обходиться без пафоса, не преувеличивать и не фантазировать. Вы и без прикрас многого добились.

Резкие движения могут привести к травмам, если решили заниматься спортом, обязательно начните с малого.

Гороскоп Близнецы. Эмоциональные перепады могут нарушить все ваши планы.

Пора научиться видеть наполовину полный стакан!

Гороскоп Рак. Несмотря на вашу готовность впасть в уныние, делать этого звезды не рекомендуют: дела не ждут.

Гороскоп Лев. День пройдет в атмосфере праздника, работу придется отодвинуть на более поздний срок.

Внимательнее относитесь к своим идеям, они будут уникальными и очень своевременными. Воспользуйтесь моментом!

Гороскоп Весы. Соблюдайте последовательность в работе, это очень важно!

Начинайте новое после завершения текущего.

Гороскоп Скорпион. Вам необходимо сделать перерыв в работе и общении, провести время наедине с собой и любимым занятием.

Гороскоп Стрелец. Любое профессиональное начинание окажется успешным, не пассуйте перед трудностями.

Контролируйте свое поведение, чтобы не краснеть на следующий день (алкоголь не оправдание).

Гороскоп Водолей. Тем, кто состоит в отношениях, рекомендуется принимать решение об их официальном оформлении.

Гороскоп Рыбы. Лучший вариант досуга на сегодняшний день — заслуженный и полноценный отдых.

Напомним,