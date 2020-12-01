Гороскоп на 2 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 02.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 2 декабря 2020 года, среду.
Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).
Гороскоп Овен. Решение ответить агрессией на агрессию лишь испортит вам настроение.
Гороскоп Близнецы. Советы посторонних будут вредными, не вздумайте прислушиваться к ним, решая важный вопрос.
Гороскоп Рак. Прекрасное время, чтобы кардинально изменить свою жизнь, решившись на что-то новое.
Гороскоп Лев. Идти к цели по головам нельзя, вы вскоре пожалеете о таком решении.
Гороскоп Весы. Ваша цель предусматривает планирование, нельзя начинать забег на длинную дистанцию без плана.
Гороскоп Скорпион. Постарайтесь сделать сегодня хорошее дело, вы почувствуете душевное удовлетворение после этого.
Гороскоп Стрелец. Придерживайтесь заранее составленного плана: вы уже взяли на вооружение лучшие идеи.
Гороскоп Водолей. Сегодня испортить вам настроение может любая мелочь негативного характера.
Гороскоп Рыбы. Вам сложно принимать решения, а на чем-то остановиться необходимо. Не бойтесь попросить о помощи.
Напомним,