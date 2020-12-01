Гороскоп на 2 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

1 декабря 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 2 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 2 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 02.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 2 декабря 2020 года, среду.

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).               

Гороскоп Овен. Решение ответить агрессией на агрессию лишь испортит вам настроение. 

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Гороскоп Телец. Используйте искусство слова, чтобы привлечь на свою сторону партнеров, даже сомневающихся во всем на свете. 

Гороскоп Близнецы. Советы посторонних будут вредными, не вздумайте прислушиваться к ним, решая важный вопрос. 

Гороскоп Рак. Прекрасное время, чтобы кардинально изменить свою жизнь, решившись на что-то новое. 

Гороскоп Лев. Идти к цели по головам нельзя, вы вскоре пожалеете о таком решении. 

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Гороскоп Дева. Окружающие могут пытаться сбить вас с толку, но не принимайте чужую точку зрения, держитесь за свою. 

Гороскоп Весы. Ваша цель предусматривает планирование, нельзя начинать забег на длинную дистанцию без плана. 

Гороскоп Скорпион. Постарайтесь сделать сегодня хорошее дело, вы почувствуете душевное удовлетворение после этого. 

Гороскоп Стрелец. Придерживайтесь заранее составленного плана: вы уже взяли на вооружение лучшие идеи.

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Гороскоп Козерог. Выделите время на встречу с любимым человеком, сегодня вы сможете легко объяснить свои чувства. 

Гороскоп Водолей. Сегодня испортить вам настроение может любая мелочь негативного характера.

Гороскоп Рыбы. Вам сложно принимать решения, а на чем-то остановиться необходимо. Не бойтесь попросить о помощи. 

Напомним,

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