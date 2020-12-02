Гороскоп на 3 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 03.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 3 декабря 2020 года, четверг.
Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).
Гороскоп Овен. Внутренний голос подскажет вам правильное решение, даже если разум запутается.
Гороскоп Близнецы. Время утечет почти незаметно, если вы заблаговременно не расставите приоритеты на этот день.
Гороскоп Рак. Помиритесь с человеком, если ссора в прошлом не дает вам наслаждаться жизнью. Он обязательно примет ваши извинения.
Гороскоп Лев. Вы так боитесь показаться слабым, а в отношениях любовного характера делать это порой необходимо.
Гороскоп Весы. Редкий профессиональный шанс подарит возможность начать с чистого листа важный проект.
Гороскоп Скорпион. Не ввязывайтесь в конфликты, созданные кем-то на ровном месте. Неужели у вас нет более важных дел?
Гороскоп Стрелец. Прекратите возвращаться к прошлому, какие бы уникальные моменты вашей жизни оно не содержало.
Гороскоп Водолей. Не стоит отказываться от новой должности, даже если покажется, что она вам не по силам.
Гороскоп Рыбы. Человек из прошлого неожиданным образом поможет вам с профессиональными трудностями.
Напомним,