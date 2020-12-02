Гороскоп на 3 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 3 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 03.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 3 декабря 2020 года, четверг.

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).

Гороскоп Овен. Внутренний голос подскажет вам правильное решение, даже если разум запутается.

Благоприятное время, чтобы взглянуть назад и провести масштабную работу над ошибками. Анализ пойдет на пользу.

Гороскоп Близнецы. Время утечет почти незаметно, если вы заблаговременно не расставите приоритеты на этот день.

Гороскоп Рак. Помиритесь с человеком, если ссора в прошлом не дает вам наслаждаться жизнью. Он обязательно примет ваши извинения.

Гороскоп Лев. Вы так боитесь показаться слабым, а в отношениях любовного характера делать это порой необходимо.

Говорите в этот день правду и только правду, любая ложь сразу же обернется против вас. Не стоит недоговаривать.

Гороскоп Весы. Редкий профессиональный шанс подарит возможность начать с чистого листа важный проект.

Гороскоп Скорпион. Не ввязывайтесь в конфликты, созданные кем-то на ровном месте. Неужели у вас нет более важных дел?

Гороскоп Стрелец. Прекратите возвращаться к прошлому, какие бы уникальные моменты вашей жизни оно не содержало.

Лучше свести к минимуму общение с близкими, высока вероятность с кем-то крупно поссориться.

Гороскоп Водолей. Не стоит отказываться от новой должности, даже если покажется, что она вам не по силам.

Гороскоп Рыбы. Человек из прошлого неожиданным образом поможет вам с профессиональными трудностями.

Напомним,