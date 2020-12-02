Гороскоп на 3 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

2 декабря 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 3 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 3 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 03.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 3 декабря 2020 года, четверг.

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).                

Гороскоп Овен. Внутренний голос подскажет вам правильное решение, даже если разум запутается. 

Читайте такжеЗнаки Зодиака – долгожители: астрологи огласили прогноз
Гороскоп Телец. Благоприятное время, чтобы взглянуть назад и провести масштабную работу над ошибками. Анализ пойдет на пользу.

Гороскоп Близнецы. Время утечет почти незаметно, если вы заблаговременно не расставите приоритеты на этот день. 

Гороскоп Рак. Помиритесь с человеком, если ссора в прошлом не дает вам наслаждаться жизнью. Он обязательно примет ваши извинения. 

Гороскоп Лев. Вы так боитесь показаться слабым, а в отношениях любовного характера делать это порой необходимо. 

Читайте такжеГороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп Дева.  Говорите в этот день правду и только правду, любая ложь сразу же обернется против вас. Не стоит недоговаривать.

Гороскоп Весы. Редкий профессиональный шанс подарит возможность начать с чистого листа важный проект. 

Гороскоп Скорпион. Не ввязывайтесь в конфликты, созданные кем-то на ровном месте. Неужели у вас нет более важных дел?

Гороскоп Стрелец. Прекратите возвращаться к прошлому, какие бы уникальные моменты вашей жизни оно не содержало.

Читайте такжеЛунный гороскоп на 5 января 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп Козерог. Лучше свести к минимуму общение с близкими, высока вероятность с кем-то крупно поссориться. 

Гороскоп Водолей. Не стоит отказываться от новой должности, даже если покажется, что она вам не по силам.

Гороскоп Рыбы. Человек из прошлого неожиданным образом поможет вам с профессиональными трудностями. 

Напомним,

Облако тегов

гороскоп астрология Знаки Зодиака гороскоп 2020 гороскоп для всех знаков зодиака

Материалы по теме

Лунный гороскоп на 2 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 2 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 2 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 2 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Селена Гомес закрутила роман с 31-летним известным баскетболистом
Новости

Селена Гомес закрутила роман с 31-летним известным баскетболистом
О чем молчат женщины: эксперты разберутся в теме чайлдфри
Анонсы на ТВ

О чем молчат женщины: эксперты разберутся в теме чайлдфри

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020
Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)
Мавки: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Мавки: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK