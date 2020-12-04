Гороскоп на 5 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 5 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 05.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 5 декабря 2020 года, субботу.

Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).

Гороскоп Овен. Вы чувствуете себя то хорошо, то ужасно, а жизнь продолжает идти своим чередом. Возьмите себя в руки!

Не отвлекайтесь на бесполезные беседы с коллегами, свободное время посвятите своему хобби.

Гороскоп Близнецы. Если ударно поработаете до обеда, то вечер с чистой совестью сможете посвятить развлечениям.

Гороскоп Рак. Решительность, которой вам сейчас так не хватает, способна помочь достичь поставленных на работе целей.

Гороскоп Лев. Если не хотите ходить с испорченным настроением, то... Не портите себе его сами. Перестаньте думать о вещах, которые вас расстраивают.

Нельзя сомневаться в себе, даже если кто-то из близких заронил в вас зерно сомнения. До успеха уже рукой подать!

Гороскоп Весы. Ваши сомнения в правильности выбранного направления работы небезосновательные.

Гороскоп Скорпион. Не отступайте от дела, которое занимает больше всего мыслей и имеет максимум перспектив.

Гороскоп Стрелец. Желательно сегодня больше ходить, чем сидеть. День подходит для любой активности, она пойдет организму на пользу.

Друзья, которые позволяют себе обсуждать вас в ваше отсутствие, ничего не стоят. Пора разорвать такие отношения.

Гороскоп Водолей. Если приняли решение, то зачем медлите? Астрологи рекомендуют начать реализовывать его сразу же.

Гороскоп Рыбы. День благоприятен для общения с зарубежными деловыми партнерами: сотрудничество будет и приятным, и полезным.

Напомним,