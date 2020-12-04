Гороскоп на 5 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 05.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 5 декабря 2020 года, субботу.
Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).
Гороскоп Овен. Вы чувствуете себя то хорошо, то ужасно, а жизнь продолжает идти своим чередом. Возьмите себя в руки!
Гороскоп Близнецы. Если ударно поработаете до обеда, то вечер с чистой совестью сможете посвятить развлечениям.
Гороскоп Рак. Решительность, которой вам сейчас так не хватает, способна помочь достичь поставленных на работе целей.
Гороскоп Лев. Если не хотите ходить с испорченным настроением, то... Не портите себе его сами. Перестаньте думать о вещах, которые вас расстраивают.
Гороскоп Весы. Ваши сомнения в правильности выбранного направления работы небезосновательные.
Гороскоп Скорпион. Не отступайте от дела, которое занимает больше всего мыслей и имеет максимум перспектив.
Гороскоп Стрелец. Желательно сегодня больше ходить, чем сидеть. День подходит для любой активности, она пойдет организму на пользу.
Гороскоп Водолей. Если приняли решение, то зачем медлите? Астрологи рекомендуют начать реализовывать его сразу же.
Гороскоп Рыбы. День благоприятен для общения с зарубежными деловыми партнерами: сотрудничество будет и приятным, и полезным.
Напомним,