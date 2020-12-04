Гороскоп на 5 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

4 декабря 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 5 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 5 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 05.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 5 декабря 2020 года, субботу.

Знак месяца — Стрелец  (23 ноября - 22 декабря).                

Гороскоп Овен. Вы чувствуете себя то хорошо, то ужасно, а жизнь продолжает идти своим чередом. Возьмите себя в руки!

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Гороскоп Телец. Не отвлекайтесь на бесполезные беседы с коллегами, свободное время посвятите своему хобби. 

Гороскоп Близнецы. Если ударно поработаете до обеда, то вечер с чистой совестью сможете посвятить развлечениям. 

Гороскоп Рак. Решительность, которой вам сейчас так не хватает, способна помочь достичь поставленных на работе целей. 

Гороскоп Лев. Если не хотите ходить с испорченным настроением, то... Не портите себе его сами. Перестаньте думать о вещах, которые вас расстраивают. 

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Гороскоп Дева.  Нельзя сомневаться в себе, даже если кто-то из близких заронил в вас зерно сомнения. До успеха уже рукой подать!

Гороскоп Весы. Ваши сомнения в правильности выбранного направления работы небезосновательные. 

Гороскоп Скорпион. Не отступайте от дела, которое занимает больше всего мыслей и имеет максимум перспектив. 

Гороскоп Стрелец. Желательно сегодня больше ходить, чем сидеть. День подходит для любой активности, она пойдет организму на пользу.

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Гороскоп Козерог. Друзья, которые позволяют себе обсуждать вас в ваше отсутствие, ничего не стоят. Пора разорвать такие отношения.

Гороскоп Водолей. Если приняли решение, то зачем медлите? Астрологи рекомендуют начать реализовывать его сразу же.

Гороскоп Рыбы. День благоприятен для общения с зарубежными деловыми партнерами: сотрудничество будет и приятным, и полезным. 

Напомним,

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