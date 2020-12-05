Гороскоп на 6 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 06.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 6 декабря 2020 года, воскресенье.
Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).
Гороскоп Овен. День благоприятный, дела продвигаются хорошо, возможны и совпадения, которые улучшат ваше материальное положение.
Гороскоп Близнецы. Перестаньте (подсознательно) искать виновного в ваших провалах.
Лучше переверните страницу, начните снова.
Гороскоп Рак. Вы можете ощущать душевный дискомфорт из-за запутанности и неясности будущего. Нужно еще немного подождать, чтобы получить ответы.
Гороскоп Лев. Деньги, которые попадут к вам в руки, желательно сразу же потратить на необходимую для дома вещь.
Гороскоп Весы. День будет щедрым на приятные эмоции, а в профессиональной сфере пока все стабильно хорошо.
Гороскоп Скорпион. Придется много общаться и говорить, иногда темы, поднятые собеседниками, будут казаться вам откровенно глупыми.
Гороскоп Стрелец. Используйте свои природные данные и обаяние, чтобы склонить на свою сторону коллег и партнеров.
Гороскоп Водолей. Не откладывайте решение проблем на завтра, в ваших силах избавиться от них сейчас.
Гороскоп Рыбы. Все сложится хорошо, если вы оцените ситуацию объективно и без лишних надежд на грандиозный успех.
Напомним,