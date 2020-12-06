Гороскоп на 7 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 7 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 07.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 7 декабря 2020 года, понедельник.

Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).

Гороскоп Овен. Лучше не браться за дела, которые требуют высокого уровня концентрации.

Внимательный подход к работе не только спасет вас от проблем, но и обеспечит благосклонность начальства.

Гороскоп Близнецы. Если вы хорошо поработали в прошлом месяце, сможете получить прибыль в этот день.

Гороскоп Рак. Вероятно, партнер подготовил вам романтический сюрприз, ожидайте приглашения на свидание.

Гороскоп Лев. Не лучшее время для мыслей о будущем и заветных желаниях, ведь на работе от вас потребуются концентрация и профессионализм.

Заниматься следует делами, которые вы предварительно обдумали. Партнеры окажут вам поддержку.

Гороскоп Весы. Не пытайтесь изменить ситуацию, которой вы даже не владеете. В личной жизни стоит сделать над собой усилие и поговорить с партнером.

Гороскоп Скорпион. В дороге вас могут сопровождать мелкие неприятности, уровень жизненных сил ниже, чем вам хотелось бы.

Гороскоп Стрелец. Непрошенная критика способна испортить вам настроение, если не отреагировать на нее правильно: поблагодарить.

Есть угроза потери части капитала, на работе вам могут не доплатить. Придется разбираться!

Гороскоп Водолей. За поддержкой можно обратиться к деловым партнерам. Слабость не игнорируйте, нужен отдых.

Гороскоп Рыбы. Находясь на волне позитива, вы сможете сблизиться с интересными и полезными людьми.

Напомним,