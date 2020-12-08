Гороскоп на 9 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 09.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 9 декабря 2020 года, среду.
Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).
Гороскоп Овен. Не стоит так активно анализировать каждое движение, помните, что слово перестает иметь смысл, если повторить его десять раз.
Гороскоп Близнецы. Проблемой в работе может стать отсутствие понимания, к чему вы хотите прийти в итоге.
Гороскоп Рак. Упадок сил, который вы сейчас ощущаете, предшествует второму дыханию!
Гороскоп Лев. В личной жизни страсти кипят, но разговорами делу не поможешь: от вас требуют красноречивых поступков.
Гороскоп Весы. Финансовые операции принесут прибыль, во-первых, ощутимую, во-вторых, крайне своевременную.
Гороскоп Скорпион. Возможно, пришло время продолжить работу над проектом, который вы отложили до лучших времен.
Гороскоп Стрелец. Все решат ваши поступки, поэтому думайте, а потом делайте.
Гороскоп Водолей. От начала новых дел сегодня стоит отказаться: скорее всего, успехом они не увенчаются.
Гороскоп Рыбы. Обязательно созвонитесь с друзьями, они расскажут много интересного, а вы сможете получить дельный совет.
Напомним,