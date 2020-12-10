Гороскоп на 11 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

10 декабря 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 11 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 11 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Unsplash.com

Гороскоп на 11.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 11 декабря 2020 года, пятницу.

Знак месяца — Стрелец  (23 ноября - 22 декабря).            

Гороскоп Овен. Разумно отменить все деловые встречи, чтобы вечером не расстраиваться из-за напрасно потраченного времени. 

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Гороскоп Телец. Посвятите время отдыху, если не хотите сидеть на диване, проведите время как-нибудь активно, но не в работе!

Гороскоп Близнецы. В последние дни вы слишком много времени уделяете работе и совсем не уделяете внимания себе. 

Гороскоп Рак.  Секрет успеха заключается в постепенном и последовательном выполнении дел, запланированных ранее. 

Гороскоп Лев. Возможно, стабильность и кажется вам скучной, но сегодня именно она вам нужна, никакого риска.

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Гороскоп Дева. Отправляясь на шоппинг, не думайте исключительно о количестве потраченных денег, ведь вы так удовольствия не получите. 

Гороскоп на 11 декабря 2020 для всех знаков Зодиака / Unsplash.com

Гороскоп Весы. Предложение подработки, которое вы вероятно получите, не поможет решить ваши финансовые трудности. 

Гороскоп Скорпион. Сосредоточьтесь на работе, не обращайте внимания на слухи, даже если они вас касаются. 

Гороскоп Стрелец. Не стоит тратить деньги без четкого плана, иначе вскоре вы поймете, что даже на нужные покупки финансов не хватает. 

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Гороскоп Козерог. Пустые разговоры и споры без особого смысла способны сделать день бесполезным и непродуктивным.

Гороскоп Водолей. Надумали менять жизнь, да еще и кардинально? Только не сегодня, отложите то самое серьезное решение. 

Гороскоп Рыбы. Ссора с близким человеком может перерасти в серьезный и, что немаловажно, долговременный конфликт.

Гороскоп на 11 декабря 2020 для всех знаков Зодиака / Unsplash.com

Напомним,

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