Гороскоп на 16 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 16 декабря 2020 года, среду.

Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).

Гороскоп Овен. Сократите общение с ненадежными людьми к минимуму, они могут серьезно подставить вас.

Язвительность, если продемонстрируете ее сегодня, может стать поводом для серьезной обиды близкого.

Гороскоп Близнецы. Принимая важное решение, подождите второй половины дня и момента, когда все встанет на свои места.

Гороскоп Рак. Несмотря на скромность и покладистость, дайте отпор людям, которые хотят спихнуть на вас свои дела.

Гороскоп Лев. Проведите время в одиночестве, чтобы не наломать дров в момент сильнейшего приступа раздражения.

Постарайтесь отвлечься от тяжелых мыслей физическим трудом, спортом и общением с интересными людьми.

Гороскоп Весы. Вокруг вас очень обидчивые люди, придется каждое слово взвешивать, чтобы их не задеть.

Гороскоп Скорпион. Физические упражнения отложите на более благоприятный период, чтобы не травмироваться.

Гороскоп Стрелец. Этот день принесет вам интересные профессиональные возможности. Очень желательно их не упустить!

Используйте свой любимый метод работы — создайте четкий план на день, следуйте ему. Вы великолепны.

Гороскоп Водолей. Не стоит подписывать важный договор, тщательно не изучив его содержания.

Гороскоп Рыбы. Общение не принесет ничего хорошего, вы лишь разочаруетесь в ком-то из близкого окружения.

Напомним,