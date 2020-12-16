Гороскоп на 17 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

16 декабря 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 17 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 17 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 17.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 17 декабря 2020 года, четверг. 

Знак месяца — Стрелец  (23 ноября - 22 декабря).              

Гороскоп Овен. Совершайте серьезные поступки, особенно те, что вы задумали довольно давно. 

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Гороскоп Телец. Не срывайтесь на людях из-за своего плохого настроения, а то добавится еще одна проблема. Придется извиняться перед ними.

Гороскоп Близнецы. Эмоциональные качели многих могут вывести из равновесия, вы, к сожалению, не исключение. 

Гороскоп Рак. Не мстите людям, которые отнеслись к вам плохо, не время переступать через себя из-за приступа злости. 

Гороскоп Лев. Профессиональное предложение окажется обманкой, не соглашайтесь, даже если все будет выглядеть интересно.

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Гороскоп Дева. Появится соблазн бросить дело по причине его малой перспективности. Но вы ошибаетесь, рано на нем ставить крест.

Гороскоп Весы. Не вмешивайтесь в конфликт, который вас не касается, есть риск остаться виноватым для каждой стороны. 

Гороскоп Скорпион. Вы получите полезную критику, реагировать на нее необходимо сдержанно, не забудьте поблагодарить. 

Гороскоп Стрелец. Продуктивность может пошатнуться из-за приступа перфекционизма. 

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Гороскоп Козерог.  Прислушайтесь к любимому человеку, возможно, его слова только кажутся вам несправедливыми. 

Гороскоп Водолей. Энергию, которая будет переполнять вас в этот день, необходимо направлять, как атом – в мирное русло.

Гороскоп Рыбы. Попытки поспорить с начальством закончатся плачевно, стоит ли даже начинать это предприятие?

Напомним,

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