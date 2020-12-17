Гороскоп на 18 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 18 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 18.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 18 декабря 2020 года, пятницу.

Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).

Гороскоп Овен. Продумывайте свои поступки, чтобы не пришлось жалеть о том, что совершили в пылу эмоций.

Постарайтесь уделить время близким, попробовать наладить контакт с людьми, с которыми вы поссорились.

Гороскоп Близнецы. В этот день желательно поработать над своей самооценкой, никого не слушайте.

Гороскоп Рак. Отличное время, чтобы избавиться от обиды, которая довольно давно стала частью повседневности.

Гороскоп Лев. Иногда проблемы просто случаются, не лучшая тактика — искать виновных или оправдание.

Риск совсем не благородное дело, сегодня и для вас. Воздержитесь от участия в авантюрных предприятиях.

Гороскоп Весы. Оставайтесь со своими друзьями, не доверяйте случайным знакомым при принятии решения.

Гороскоп Скорпион. У вас есть цель, двигайтесь к ней, не сворачивайте, в себе не сомневайтесь.

Гороскоп Стрелец. Чужие советы не помогут вам достигнуть желаемых высот, а ваш собственный ум — очень даже!

Нет смысла посвящать время мелочам, этот день создан для масштабных вещей.

Гороскоп Водолей. Профессиональные проблемы разрешатся сами по себе, не переживайте о них.

Гороскоп Рыбы. День благоприятен для разного рода матримониальных событий – на это время можно планировать свадьбу или помолвку.

Напомним,