Гороскоп на 18 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

17 декабря 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 18 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 18 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 18.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 18 декабря 2020 года, пятницу.

Знак месяца — Стрелец  (23 ноября - 22 декабря).               

Гороскоп Овен. Продумывайте свои поступки, чтобы не пришлось жалеть о том, что совершили в пылу эмоций. 

Читайте такжеЗнаки Зодиака – долгожители: астрологи огласили прогноз
Гороскоп Телец. Постарайтесь уделить время близким, попробовать наладить контакт с людьми, с которыми вы поссорились. 

Гороскоп Близнецы. В этот день желательно поработать над своей самооценкой, никого не слушайте.

Гороскоп Рак. Отличное время, чтобы избавиться от обиды, которая довольно давно стала частью повседневности. 

Гороскоп Лев. Иногда проблемы просто случаются, не лучшая тактика — искать виновных или оправдание. 

Читайте такжеГороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп Дева. Риск совсем не благородное дело, сегодня и для вас. Воздержитесь от участия в авантюрных предприятиях. 

Гороскоп Весы.  Оставайтесь со своими друзьями, не доверяйте случайным знакомым при принятии решения. 

Гороскоп Скорпион. У вас есть цель, двигайтесь к ней, не сворачивайте, в себе не сомневайтесь. 

Гороскоп Стрелец. Чужие советы не помогут вам достигнуть желаемых высот, а ваш собственный ум — очень даже!

Читайте такжеЛунный гороскоп на 5 января 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп Козерог.  Нет смысла посвящать время мелочам, этот день создан для масштабных вещей. 

Гороскоп Водолей. Профессиональные проблемы разрешатся сами по себе, не переживайте о них. 

Гороскоп Рыбы. День благоприятен для разного рода матримониальных событий – на это время можно планировать свадьбу или помолвку.

Напомним,

Облако тегов

гороскоп астрология Знаки Зодиака гороскоп 2020 гороскоп для всех знаков зодиака

Материалы по теме

Лунный гороскоп на 17 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 17 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 17 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 17 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Вызов: смотреть 32 серию онлайн (эфир от 17.12.2020)
Сериалы

Вызов: смотреть 32 серию онлайн (эфир от 17.12.2020)
Анна Курникова и Энрике Иглесиас поделились редкими фото своих подросших детей
Новости

Анна Курникова и Энрике Иглесиас поделились редкими фото своих подросших детей

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: кто покинул проект в 8 выпуске от 11.12.2020

Холостячка: кто покинул проект в 8 выпуске от 11.12.2020

Популярное видео

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Ирина Билык: И я скажу это слово, и это слово — Любовь

Ирина Билык: И я скажу это слово, и это слово — Любовь
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK