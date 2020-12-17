Гороскоп на 18 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 18.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 18 декабря 2020 года, пятницу.
Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).
Гороскоп Овен. Продумывайте свои поступки, чтобы не пришлось жалеть о том, что совершили в пылу эмоций.
Гороскоп Близнецы. В этот день желательно поработать над своей самооценкой, никого не слушайте.
Гороскоп Рак. Отличное время, чтобы избавиться от обиды, которая довольно давно стала частью повседневности.
Гороскоп Лев. Иногда проблемы просто случаются, не лучшая тактика — искать виновных или оправдание.
Гороскоп Весы. Оставайтесь со своими друзьями, не доверяйте случайным знакомым при принятии решения.
Гороскоп Скорпион. У вас есть цель, двигайтесь к ней, не сворачивайте, в себе не сомневайтесь.
Гороскоп Стрелец. Чужие советы не помогут вам достигнуть желаемых высот, а ваш собственный ум — очень даже!
Гороскоп Водолей. Профессиональные проблемы разрешатся сами по себе, не переживайте о них.
Гороскоп Рыбы. День благоприятен для разного рода матримониальных событий – на это время можно планировать свадьбу или помолвку.
Напомним,