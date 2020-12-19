Гороскоп на 20 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 20 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 20.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 20 декабря 2020 года, воскресенье.

Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).

Гороскоп Овен. Не позволяйте себе всего того в отношениях с людьми, что вас самих раздражает в общении.

Обещайте только в том случае, если не сомневаетесь, что сможете выполнить просьбу другого человека.

Гороскоп Близнецы. Молчание — золото. Для вас это особенно актуально сегодня. Есть риск взболтнуть лишнего.

Гороскоп Рак. Есть смысл постараться, чтобы новый знакомый ушел после встречи с вами восторженным и приятно удивленным.

Гороскоп Лев. Попробуйте поискать работу, если нет удовлетворения от текущей должности.

Не бойтесь рассказывать людям, заинтересованным в сотрудничестве с вами, о своих планах на будущее.

Гороскоп Весы. Ваш план на день должен включать и работу (утром), и отдых (во второй половине дня).

Гороскоп Скорпион. Все второстепенные дела желательно отложить, занявшись самым главным для вас проектом!

Гороскоп Стрелец. Есть шанс договориться о чем-то важном с партнерами, назначьте соответствующую встречу на сегодня.

Поддержите близкого человека, который находится на сложном жизненном этапе, не отворачивайтесь.

Гороскоп Водолей. Займитесь заполнением и оформлением бумаг, согласуйте свои планы на понедельник.

Гороскоп Рыбы. Сделать день позитивным поможет мышление: чем больше вы станете думать о хорошем, тем больше его окажется в вашей жизни.

Напомним,