Гороскоп на 21 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

20 декабря 2020 15:00 Алла Лысак
Гороскоп на 21 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 21 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 21.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 21 декабря 2020 года, понедельник. 

Знак месяца — Стрелец  (23 ноября - 22 декабря).          

Гороскоп Овен. Посвятите день отдыху, иначе слишком быстро почувствуете бессилие, взявшись за любую работу. 

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Гороскоп Телец. Эмоции, выплеснутые в случайный момент, могут привести к ссоре или неловкой ситуации с вами в главной роли. 

Гороскоп Близнецы. Пик работоспособности попадет на вторую половину дня, создайте график работы правильно. 

Гороскоп Рак. Пришло время заняться делами, которые вы давно откладывали. Пришел тот самый благоприятный момент!

Гороскоп Лев. Отложите работу, прогуляйтесь, сходите в театр, если он в вашем городе открыт. 

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Гороскоп Дева. Даже если у вашего недовольства есть вполне конкретные причины, сдерживайте негатив сегодня. 

Гороскоп Весы. Займитесь проектом, который вы ранее посчитали слишком сложным для себя. В этот раз все сложится!

Гороскоп Скорпион. Колкости и шутки на грани фола оставьте за порогом, посетив доброго друга. 

Гороскоп Стрелец. Ключ к успеху для вас заключается в правильной организации своего рабочего дня. 

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Гороскоп Козерог.  Вы расслаблены, поэтому не можете сделать все и сразу. И не нужно, выберите главное дело и работайте. 

Гороскоп Водолей. О любых бытовых и профессиональных неурядицах уже завтра и не вспомнится.

Гороскоп Рыбы. Не поддавайтесь на провокации людей, требующих от вас принять мгновенное решение. 

Напомним,

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