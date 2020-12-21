Гороскоп на 22 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 22 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 22.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 22 декабря 2020 года, вторник.

Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).

Гороскоп Овен. Не верьте своим дурным предчувствиям, даже если они кажутся очень реалистичными.

Желательно работать без эмоциональных всплесков, они могут расшатать вашу нервную систему еще сильнее.

Гороскоп Близнецы. Даже если вы оказались не в лучшей ситуации, позитивное мышление поможет вам выйти из нее.

Гороскоп Рак. День является не самым благоприятным временем для активной деятельности.

Гороскоп Лев. Отнеситесь к критике благодушно, не стоит сразу становиться в позу, вам же хуже!

Если окружающие на вас нападают, не стоит реагировать бурно. У них плохое настроение, но вам на это плевать!

Гороскоп Весы. Не вмешивайтесь в чужие конфликты, и врагов не помирите, и сами окажетесь в эпицентре.

Гороскоп Скорпион. Неприятности будут возникать с вами от безделья, загрузите себя работой и день пройдет хорошо!

Гороскоп Стрелец. Вашим врагом является лень, постарайтесь не допускать капитуляции.

Негатив, о котором вы будете думать, может спровоцировать реальные неприятности в вашей жизни.

Гороскоп Водолей. Необходимо воздержаться от ссор и конфликтов, даже если вам будет казаться, что без них не обойтись.

Гороскоп Рыбы. Не общайтесь с людьми, которые выводят вас из себя, если не хотите ощущать бессилие вечером.

Напомним,