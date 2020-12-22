Гороскоп на 23 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 23 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 23.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 22 декабря 2020 года, среду.

Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).

Гороскоп Овен. Если решили заняться благотворительностью, то проверьте получателя, есть риск нарваться на мошенников.

Не стоит винить партнера в том, что страсть в союзе угасла. В ваших силах ее разжечь снова уже сегодня.

Гороскоп Близнецы. День идеально подходит для завершения дел, поставьте точку в проекте, над которым вы долго работали.

Гороскоп Рак. Проблемы с работой возникают из-за того, что вы постоянно отвлекаетесь на звонки, общение и друзей.

Гороскоп Лев. Звезды зовут вас на шоппинг, все сегодняшние приобретения будут очень удачными и экономично выгодными.

В этот день вы должны тщательно подойти к деталям, есть риск провалиться из-за какой-то мелочи.

Гороскоп Весы. Шеф обязательно выслушает ваши замечания или предложения, не теряйте времени!

Гороскоп Скорпион. Недопонимание с человеком, которого вы любите, будет временным (не стоит ничего предпринимать).

Гороскоп Стрелец. Приятные занятия, которые вы делаете с удовольствием, помогут вам устранить плохое настроение.

Нельзя отказываться от помощи человеку, который попросил об одолжении, если это в ваших силах.

Гороскоп Водолей. Пора очищать мысли от негатива, да и уборка в доме не помешает накануне Нового года!

Гороскоп Рыбы. Необходимо найти время для близких людей – можно устроить семейный обед или ужин.

Напомним,