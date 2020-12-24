Гороскоп на 25 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

24 декабря 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 25 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 25 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 25.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 25 декабря 2020 года, пятницу.

Знак месяца — Стрелец  (23 ноября - 22 декабря).             

Гороскоп Овен.  Сделайте доброе дело, если подвернется возможность (эффект бумеранга никто не отменял).

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Гороскоп Телец. Достаточно будет одного неосторожного слова, чтобы поссориться с близкими. Будьте сдержанным. 

Гороскоп Близнецы. Вашей безотказностью и открытостью могут воспользоваться недобрые люди. 

Гороскоп Рак. Желание пожалеть себя будет почти непреодолимым, но для эффективной работы его придется победить. 

Гороскоп Лев. Рассчитывайте свои силы на длительную дистанцию, если начинаете новое дело. 

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Гороскоп Дева. Близкие люди могут стать источником неприятностей и причиной испорченного настроения. 

Гороскоп Весы. Попробуйте обнулить прошлое, подвести итоги и в канун Нового года постараться начать иной этап. 

Гороскоп Скорпион. Отличное время для примирения с человеком, которого вы до сих пор помните.

Гороскоп Стрелец. Будьте максимально великодушным к людям, которые хотят вас задеть. Кажется, они несчастны. 

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Гороскоп Козерог.  Если решили кому-то помочь, не ждите благодарности, делайте это от чистого сердца. 

Гороскоп Водолей. Лучшим отдыхом для вас сегодня станет смена занятий – просто лежа на диване, не удастся полноценно восстановить силы.

Гороскоп Рыбы.Уделите время самым близким, они станут вашим источником радости в этот день.

Напомним,

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