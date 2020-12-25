Гороскоп на 26 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

25 декабря 2020 14:00 Алла Лысак
Гороскоп на 26 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 26 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 26.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 26 декабря 2020 года, субботу. 

Знак месяца — Стрелец  (23 ноября - 22 декабря).              

Гороскоп Овен.  Проанализируйте свои текущие дела, возможно, вы найдете причину, по которой они продвигаются так медленно. 

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Гороскоп Телец. Желательно перенести на более благоприятный период финансовые операции, они могут обмануть ожидания.

Гороскоп Близнецы. Общение с людьми, которые вели себя ужасно, может спровоцировать новый виток конфликта. 

Гороскоп Рак. Если продолжите витать в облаках, то можете не успеть решить реальные профессиональные проблемы. 

Гороскоп Лев. Борьба с плохим настроением будет более эффективной, если позовете друзей. 

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Гороскоп Дева. События этого дня могут быть пророческими, они подскажут вам, как поступить дальше, если присмотритесь. 

Гороскоп Весы. Споры о жизненных вопросах, которые вас даже не касаются, лишь снизят продуктивность на работе. 

Гороскоп Скорпион. Не позволяйте негативным воспоминаниям портить ваш сегодняшний день. 

Гороскоп Стрелец. Человек из прошлого, который вернется в вашу жизнь, не сможет разжечь пламя чувств снова. 

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Гороскоп Козерог.  Вы отлично проявите себя в творчестве, даже если раньше ничем подобным не занимались. Решайтесь!

Гороскоп Водолей. Вам могут сделать предложение по работе, оно будет связано с хобби и монетизацией. 

Гороскоп Рыбы. Давайте без резких движений сегодня, решения, которые вы примете, скорее всего, будут ошибочными. 

Напомним,

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