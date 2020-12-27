Гороскоп на 28 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 28 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 28.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 28 декабря 2020 года, понедельник.

Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).

Гороскоп Овен. От финансовых операций откажитесь, лучше перенести их на другой день.

Агрессия, даже если она немотивированная, со стороны окружающих может испортить вам настроение.

Гороскоп Близнецы. Если общение с незнакомцами неминуемо, то хотя бы не рассказывайте им ничего личного.

Гороскоп Рак. Откажитесь от просмотра грустных фильмов и составьте себе новогодний плейлист: настроение нужно создавать!

Гороскоп Лев. Сегодняшние приобретения не будут радовать вас долгое время, лучше и вовсе отказаться от шоппинга.

Если расскажете о своих планах на недалекое будущее незнакомцам, поставите себя в уязвимое положение.

Гороскоп Весы. Начало недели может быть довольно тяжелым, не стоит нацеливаться на рекорды.

Гороскоп Скорпион. Не лучшее время для старта новых проектов, ведь у вас за плечами есть дела, которые необходимо завершить.

Гороскоп Стрелец. Сконцентрируйтесь на себе, постарайтесь перестать так много думать о людях, которые не заслуживают вашего внимания.

Подумайте о здоровье, пока хронические заболевания не напомнили о себе сами и в самый неподходящий момент.

Гороскоп Водолей. Проведя время в одиночестве, вы найдете ответы на многие жизненные вопросы.

Гороскоп Рыбы. Необходимо контролировать каждое свое слово, в противном случае легко можно нажить себе врагов.

Напомним,