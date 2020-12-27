Гороскоп на 28 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 28.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 28 декабря 2020 года, понедельник.
Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).
Гороскоп Овен. От финансовых операций откажитесь, лучше перенести их на другой день.
Гороскоп Близнецы. Если общение с незнакомцами неминуемо, то хотя бы не рассказывайте им ничего личного.
Гороскоп Рак. Откажитесь от просмотра грустных фильмов и составьте себе новогодний плейлист: настроение нужно создавать!
Гороскоп Лев. Сегодняшние приобретения не будут радовать вас долгое время, лучше и вовсе отказаться от шоппинга.
Гороскоп Весы. Начало недели может быть довольно тяжелым, не стоит нацеливаться на рекорды.
Гороскоп Скорпион. Не лучшее время для старта новых проектов, ведь у вас за плечами есть дела, которые необходимо завершить.
Гороскоп Стрелец. Сконцентрируйтесь на себе, постарайтесь перестать так много думать о людях, которые не заслуживают вашего внимания.
Гороскоп Водолей. Проведя время в одиночестве, вы найдете ответы на многие жизненные вопросы.
Гороскоп Рыбы. Необходимо контролировать каждое свое слово, в противном случае легко можно нажить себе врагов.
Напомним,