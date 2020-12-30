Гороскоп на 31 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

30 декабря 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 31 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 31 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 31.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 31 декабря 2020 года, четверг. 

Знак месяца — Стрелец  (23 ноября - 22 декабря).   

Гороскоп Овен. Критика, которая доберется до ваших ушей в этот день, не будет иметь ничего общего с реальностью. 

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Гороскоп Телец. Оставайтесь в сфере правды, не прибегайте к вранью, даже если кажется, что это наилучший вариант. Ошибетесь!

Гороскоп Близнецы. Держите ситуацию под контролем и не позволяйте людям использовать вас в своих целях. 

Гороскоп Рак. Ваше желание быть хорошим для близких может обернуться личным разочарованием.

Гороскоп Лев. В этот день желательно свести общение к минимуму, иначе можно поссориться с близкими. 

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Гороскоп Дева. Есть смысл в спорах придерживаться максимальной дипломатичности, иначе ссоры не избежать. 

Гороскоп на 31 декабря 2020 для всех знаков Зодиака / pixabay.com

Гороскоп Весы. Посвятите время подготовке дома к праздникам, если еще этого не сделали. 

Гороскоп Скорпион. Осторожнее со словами и поступками, вас ожидает судьбоносный день, все будет иметь значение!

Гороскоп Стрелец. Если кто-то пытается испортить вам настроение, то это говорит лишь о его моральных качествах. 

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Гороскоп Козерог. Предпраздничный день может обернуться для вас целым списком срочных заданий и поручений от семьи.

Гороскоп Водолей. Не слушайте окружающих, с их советами вы точно сделаете неправильный выбор. 

Гороскоп Рыбы. Не спешите осуждать людей за их – как вам кажется – неблаговидные слова и действия, сегодня все они – всего лишь зеркало.

Гороскоп на 31 декабря 2020 для всех знаков Зодиака / pixabay.com

Напомним,

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