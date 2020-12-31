Гороскоп на 1 января 2021 для всех знаков Зодиака

31 декабря 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 1 января 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 1 января 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 01. 01.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 1 января 2021 года, пятницу.

Знак месяца — Стрелец  (23 ноября - 22 декабря).    

Гороскоп Овен. Нет смысла браться за масштабные дела в первый же день нового года, расслабляйтесь и набирайтесь сил.

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Гороскоп Телец. Общение с друзьями не будет складываться, проще всего прекратить с ними контактировать на несколько дней. 

Гороскоп Близнецы. Есть риск встретиться с человеком, настроенным враждебно, но не принимайте это на свой счет. 

Гороскоп Рак. Если вы с трудом концентрируетесь на работе, попробуйте зажечь несколько свечей. Огонь поможет!

Гороскоп Лев. Сегодня следует отказаться от любого риска, иначе провала в будущем избежать вы не сможете. 

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Гороскоп Дева. Есть смысл вежливо отказаться от приглашения пойти в гости, чтобы насладиться домашним комфортом. 

Гороскоп Весы. Постарайтесь в этот день думать только о хорошем, любые злые помысли вернутся бумерангом.

Гороскоп Скорпион. Первый день нового года не должен быть омрачен ссорами, поэтому ведите себя сдержанно с близкими.

Гороскоп Стрелец. Любую работу, намеченную на сегодня, желательно делать сосредоточенно и внимательно. 

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Гороскоп Козерог. У новых людей в вашей жизни могут быть особенные мотивы, вам предстоит их узнать немного позже. 

Гороскоп Водолей. Чувство ностальгии не должно толкнуть вас в объятия людей из прошлого, они не принесут позитива. 

Гороскоп Рыбы. Даже в непринужденной дружеской беседе не стоит делиться своими планами, как профессионального, так и личного свойства.

Напомним,

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