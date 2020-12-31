Гороскоп на 1 января 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 1 января 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 01. 01.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 1 января 2021 года, пятницу.

Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).

Гороскоп Овен. Нет смысла браться за масштабные дела в первый же день нового года, расслабляйтесь и набирайтесь сил.

Общение с друзьями не будет складываться, проще всего прекратить с ними контактировать на несколько дней.

Гороскоп Близнецы. Есть риск встретиться с человеком, настроенным враждебно, но не принимайте это на свой счет.

Гороскоп Рак. Если вы с трудом концентрируетесь на работе, попробуйте зажечь несколько свечей. Огонь поможет!

Гороскоп Лев. Сегодня следует отказаться от любого риска, иначе провала в будущем избежать вы не сможете.

Есть смысл вежливо отказаться от приглашения пойти в гости, чтобы насладиться домашним комфортом.

Гороскоп Весы. Постарайтесь в этот день думать только о хорошем, любые злые помысли вернутся бумерангом.

Гороскоп Скорпион. Первый день нового года не должен быть омрачен ссорами, поэтому ведите себя сдержанно с близкими.

Гороскоп Стрелец. Любую работу, намеченную на сегодня, желательно делать сосредоточенно и внимательно.

У новых людей в вашей жизни могут быть особенные мотивы, вам предстоит их узнать немного позже.

Гороскоп Водолей. Чувство ностальгии не должно толкнуть вас в объятия людей из прошлого, они не принесут позитива.

Гороскоп Рыбы. Даже в непринужденной дружеской беседе не стоит делиться своими планами, как профессионального, так и личного свойства.

Напомним,