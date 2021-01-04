Гороскоп на 5 января 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 05.01.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 5 января 2021 года, вторник.
Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).
Гороскоп Овен. Постарайтесь реагировать на провокации сдержанно, чтобы не спровоцировать скандал.
Гороскоп Близнецы. Не переживайте о небольших неприятностях, день пройдет и от них не останется следа.
Гороскоп Рак. Верьте в себя, в этот день уверенность в своих силах поможет вам и горы свернуть!
Гороскоп Лев. Сегодня можно заниматься коммерческими делами, все сложится лучшим образом и обернется прибылью.
Гороскоп Весы. Не бойтесь высказывать инициативы вслух, сегодня такой день, когда их обязательно поддержат!
Гороскоп Скорпион. Все важные встречи и дела планируйте на первую половину дня, тогда все получится в лучшем виде.
Гороскоп Стрелец. Ваш партнер может подкинуть вам сюрприз, едва ли он будет приятным или ожидаемым.
Гороскоп Водолей. Не копайтесь в своем прошлом, смысла вспоминить обиды нет, лучше отпустите негатив.
Гороскоп Рыбы. Займитесь планированием предстоящих выходных в честь Рождества, чтобы порадовать близких.
Напомним,