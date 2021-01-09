Гороскоп на 10 января 2021 для всех знаков Зодиака

9 января 2021 14:00 Алла Лысак
Гороскоп на 10 января 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 10 января 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 10.01.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 10 января 2021 года, воскресенье.

Знак месяца — Стрелец  (23 ноября - 22 декабря).          

Гороскоп Овен. Не отступайте от своих принципов, даже если кто-то активно реализует провокации. 

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Гороскоп Телец. На работе не исключены мелкие неприятности, астрологи советуют снизить темп деловой активности. 

Гороскоп Близнецы. Назначайте встречи и переговоры на вторую половину дня, чтобы они прошли хорошо. 

Гороскоп Рак. Едва ли на работе вам поручат интересные дела, соберите волю в кулак, чтобы выполнить задание. 

Гороскоп Лев. Претензии, высказанные в резкой форме, могут привести к закономерному исходу — к скандалу. 

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Гороскоп Дева. Не исключено, что вы окажетесь во враждебной среде, в которой люди будут бросаться пустыми обвинениями. 

Гороскоп Весы. До обеда вы хорошо проявите себя в самых разных сферах, сможете добиться признания. 

Гороскоп Скорпион. День будет благоприятным, вы сможете рационально и объективно оценить свои достижения. 

Гороскоп Стрелец. Судьба даст вам возможность улучшить материальное положение, не упустите шанс. 

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Гороскоп Козерог. Возрастает риск испортить отношения с деловыми партнерами из-за жажды доказать свою правоту в споре. 

Гороскоп Водолей.  День будет богат на проблемы, вам точно не стоит пытаться решать их все одновременно. 

Гороскоп Рыбы. День символизирует упадок жизненных сил, ослабление ауры и усиление негативного воздействия внешней среды.

Напомним,

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