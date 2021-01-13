Гороскоп на 14 января 2021 для всех знаков Зодиака

13 января 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 14 января 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 14 января 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 14.01.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 14 января 2021 года, четверг. 

Знак месяца — Стрелец  (23 ноября - 22 декабря).              

Гороскоп Овен. Внимательный подход к своему здоровью поможет вам избежать серьезных недомоганий. 

Читайте такжеЗнаки Зодиака – долгожители: астрологи огласили прогноз
Гороскоп Телец. Резкие слова, сказанные от досады, могут спровоцировать между вами и дорогим человеком серьезную ссору. 

Гороскоп Близнецы. Ваш стойкий характер поможет преодолеть временные трудности на работе, так проявите же его!

Гороскоп Рак. Откажитесь от покладистости и дайте отпор людям, которые почему-то решили, что могут на вас ездить. 

Гороскоп Лев. Если начали работать, будьте добры не отвлекаться на общение и мессенджеры. 

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Гороскоп Дева. Деньги оставьте при себе, не передавайте их третьим лицам под любым предлогом, даже если дело интересное.

Гороскоп Весы. Откажитесь от своей врожденной привычки кого-то мирить, вам за это «спасибо» не скажут. 

Гороскоп Скорпион. Не забывайте заботиться о себе, даже если все ваши мысли вращаются вокруг семьи, возлюбленного иди детей. 

Гороскоп Стрелец. Если окружающие сказали вам резкие слова, то лишь из-за того, что сами в плохом настроении.

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Гороскоп Козерог. Самое лучшее средство от хандры — это работа, загрузите себя по полной в этот день, чтобы не думать о плохом. 

Гороскоп Водолей. Ухаживая за внешностью, можно делать, что угодно – маски, обертывания, массаж и водные процедуры.

Гороскоп Рыбы. Спортом занимайтесь осторожно, а сложную работу поручите другим людям, у вас слишком мало сил сегодня. 

Напомним,

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